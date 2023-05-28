271 ألف مراجع لـ«عيادات  الظفرة التخصصية»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استقبلت العيادات التخصصية في مستشفيات الظفرة أحد مستشفيات شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» - التابعة لمجموعة بيورهيلث خلال العام الماضي، أكثر من 271 ألف مراجع في مختلف التخصصات التي تقدمها مستشفيات الظفرة في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا ومركز الظفرة لطب الأسرة، بالإضافة إلى مركز بدع المطاوعة الطبي وعيادة أبو الأبيض وعيادة صير بني ياس.

وأوضح حمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، أن جميع المراكز الصحية والعلاجية التابعة لمستشفيات الظفرة تعمل على تقديم باقة متنوعة من الخدمات العلاجية والطبية لجميع السكان والزوار في منطقة الظفرة طيلة العام وفق معايير عالمية تتفق مع رؤية ورسالة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» والرامية إلى توفير أفضل الخدمات العلاجية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية في ذلك المجال.

وأضاف المنصوري: أن إدارة مستشفيات الظفرة حرصت على وضع خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في جميع المراكز الصحية التابعة لها سواء من خلال المستشفيات الست في كل من مدينة زايد وليوا وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ بالإضافة إلى مركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد ومركز بدع المطاوعة الطبي وعيادتي أبو الأبيض وعيادة صير بني ياس. وأكد أن دائرة الجودة في مستشفيات الظفرة تحرص على استطلاع آراء المراجعين في مختلف الوحدات التابعة لها للوقوف على مدى درجة رضاهم عن الخدمات العلاجية المقدمة لهم والاستماع الى آراءهم ومقترحاتهم والعمل على دراستها والاستفادة منها في خطط العمل المستقبلية.

3 محاور

قال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»: «يعكس الإقبال الكبير من المرضى الخارجيين ثقة الناس في مرافق وحلول الرعاية الصحية لدينا، وسنستمر في تطوير الممارسات المبتكرة وخدمة العملاء الملتزمة حتى يتمكن مجتمعنا من الوصول إلى رعاية صحية من الدرجة الأولى.. ذلك جزء من رؤيتنا لتحسين نوعية الحياة عبر مجتمعاتنا وضمان أن يعيش الناس لفترة أطول وأكثر صحة بما يتماشى مع رؤية مجموعة بيورهيلث.

ويتضمن المخطط العمل على 3 محاور رئيسة، ويتضمن المحور الأول: الارتقاء بمستوى الكادر الطبي المؤهل لتقديم الخدمات العلاجية والطبية، وذلك من خلال استقطاب أفضل الكوادر الطبية المؤهلة علمياً وعملياً ومن أصحاب الخبرات والشهادات المتميزة سواء على مستوى الأطباء أو القطاع التمريضي.

كما تعمل مستشفيات الظفرة على توفير أفضل وأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية العالمية في مختلف التخصصات والمجالات وهو ما حرصت مستشفيات الظفرة على توفيره من خلال تحديث مختلف المنشآت الصحية التابعة لها بأحدث الأجهزة التشخصية والعلاجية وتوفير أفضل أجهزة التحاليل والأشعة.

كما يتضمن مخطط التطوير أيضاً تحديث المنشآت العلاجية وتطوير البنية التحتية الخاصة بها بما يتوافق ومتطلبات جودة العمل وسرعة الإنجاز والتسهيل على مراجعي الوحدات الصحية مع تقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم.