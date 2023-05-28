بدء التسجيل بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تبدأ جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، التسجيل للترشح لفئات الجائزة المختلفة الخميس المقبل، وذلك حتى31 أغسطس المقبل، موعد إغلاق تسجيل الطلبات، ليجري بعدها في سبتمبر التقييم المكتبي والميداني، ومن ثم حفل التكريم في نوفمبر المقبل.

وتنظم الجائزة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

وتهدف الجائزة التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة.

وتنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: فئة «المنشآت» التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل والتي ساهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة «العمالة» التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة «شركاء خدمات الأعمال» التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.

المنشأة الرائدة

أما الفئة الأولى من الجوائز، فهي جائزة المنشأة الرائدة في سوق العمل، وتمنح للمنشأة التي تطبق أفضل الممارسات لإدارة مواردها البشرية من خلال توفير أنظمة متميزة وفعالة ومستدامة لاستشراف المتغيرات المحيطة بسوق العمل لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات جودة الحياة.

ويتم قياس أداء المنشأة في 5 مجالات، هي: تخطيط القوى، أنظمة الصحة والسلامة المهنية، إدارة العلاقة مع العمالة، توفير البنية التحتية بمرافقها، أنظمة التحفيز والتشجيع.

وحددت الجائزة، 7 شروط وأحكام للترشح لفئة المنشأة الرائدة في سوق العمل، تتمثل في أن تكون من المنشآت المسجلة بنظام قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتكون من المنشآت القائمة بسوق العمل لمدة سنتين فأكثر، وألا تكون المنشأة ذات ملكية حكومية.

كما يجب ألا تكون المنشأة قد صدر عليها حكم قضائي أو قد فرض عليها عقوبات لمخالفتها تشريعات العمل المعمول بها في دولة الإمارات خلال السنة الماضية، وتلتزم باستيفاء طلب الترشيح وبالإطار الزمني للجائزة.

ولا يحق للمنشآت التي سبق لها الفوز بالجائزة المشاركة في الجائزة إلا بعد دورتين من تاريخ حصولها على الجائزة.

وتعد المشاركة اختيارية للمنشآت المسجلة بنظام قاعدة بيانات الوزارة.

وحددت الجائزة، معايير وأوزاناً، توزع عليها النسبة المئوية للمنشآت المرشحة، حيث تُمنح 15% لمعايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، و25% للصحة والسلامة المهنية، و15% للجاهزية للمستقبل.

بينما يمنح 10% لمعيار المرافق وبيئة العمل و10% للتشجيع والتحفيز.

شركاء الأعمال

النوع الثاني من الجوائز، فهو لشركاء الأعمال، ويندرج تحته 3 فئات، الأولى لمكاتب استقدام العمالة المساعدة الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها.

وخصصت الجائزة 35% من درجاتها لمحور دعم العمالة المساعدة، و35% أيضاً لدعم الأسر، و30% للأداء والإنجاز.

أما الفئة الثانية في هذه الجائزة، فهي لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل.

وتوزعت درجات تقييمها على 3 محاور، الأول التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ويستحوذ على نسبة 35%، الثاني لعلاقات العمل والأجور بنسبة 35%، والثالث للتشجيع والتحفيز بنسبة 30%.

أما الفئة الثالثة للجائزة، فخصصت لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.

وتحتوي المعايير لهذه الجائزة، على محور للتوظيف والتمكين وينال 25% من إجمالي درجة التقييم، و30% لعلاقات العمل والأجور، و25% للأداء والإنجاز، و20% التشجيع والتحفيز.

العمالة المتميزة

يتعلق النوع الثالث والأخير من الجوائز، بالقوى العاملة المتميزة، وينقسم بدوره إلى فئتين، الأول يكون فيها الترشيح شخصياً، وتمنح للقوى العاملة المتميزة في سوق العمل التي قدمت جهوداً استثنائية خلال مسيرتها المهنية وساهمت في تقديم قيمة مضافة وإنجازات متميزة في المؤسسة/ سوق العمل، بالإضافة إلى جهود العامل الفردية في التعلم المستمر وابتكار أساليب جديدة في العمل، ويظهر التزاماً عالياً بالقيم والإيجابية.

ويوجد 3 شروط لذلك، هي: أن يكون المشارك بالجائزة قد أمضى فترة عمل بالمنشأة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرة العمل، ويكون ملف المشارك خالياً من المخالفات، ألا يكون المشارك قد قيد بحقه شكوى عمالية/ انقطاع عن العمل خلال العام الماضي.

وتتوزع درجات التقييم، على 4 معايير، منها 30% للإنجاز، و30% للإبداع والابتكار و20% للتعلم المستمر و20% للمسؤولية المجتمعية.

أما الفئة الثانية لهذه الجائزة، فهي للقوى العاملة المتميزة في سوق العمل التي يتم ترشيحها من قبل المنشآت التي تعمل لديها أو الجهات الحكومية في الدولة أو من المجتمع لتقديمها جهود استثنائية مجتمعية.

ويجب أن يكون المشارك بالجائزة قد أمضى فترة عمل بالمنشأة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرة العمل، ويكون ملف المشارك خالياً من المخالفات، وألا يكون المشارك قد قيد بحقه شكوى عمالية/ انقطاع عن العمل خلال العام الماضي.