بلدية منطقة الظفرة توفر أفضل الخدمات لأصحاب الهمم

منطقة الظفرة (وام)

تحرص بلدية منطقة الظفرة على توفير أفضل الخدمات لأصحاب الهمم من خلال مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها، وتسهيل كافة الإجراءات لهم لتحقيق أمنياتهم ورغباتهم باللعب والترفيه والاستمتاع والاندماج في بيئة صديقة متكاملة متاحة للجميع لدمجهم في المجتمع.

وتلتزم البلدية بمعايير أساسية يشترط توفرها في جميع مشاريع البنية التحتية لتقديم تسهيلات وخدمات متميزة لأصحاب الهمم، ومنها مسارات المنحدرات للتنقل المرن الخاصة بعبور أصحاب الهمم لتسهيل حركتهم بأمان للوصول إلى المواقف والأرصفة والمداخل والممرات، بالإضافة إلى المواقف المخصصة لأصحاب الهمم والقريبة من مناطق الدخول والخروج للمرافق العامة.

ومن المشاريع التي أنجزتها بلدية منطقة الظفرة وتتوفر فيها التسهيلات والخدمات المخصصة لأصحاب الهمم مشروع الحدائق المصغرة في منطقة الظفرة، ومشروع واحة مدينة زايد، وإعادة تأهيل البنية التحتية في حوض 3 غرب بمدينة زايد، وإضافة مسارات التقاطعات في منطقة الظفرة.

كما تقوم البلدية بتنفيذ مشروع تأهيل مسلخ بينونة وفق معايير لخدمة أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تصميم عدد من المشاريع ضمن الخطط المستقبلية حسب المعايير ومنها، مشروع أعمال متفرقة في منطقة الظفرة (الطرق والبنية التحتية)، وحدائق أنشطة رياضية متعددة الاستخدامات وتصميم مرافق لممشى في مدينة المرفأ، وتأهيل وتجهيز مبنى التواجد البلدي في مدينة زايد.

وتعمل البلدية على توسعة خدماتها من خلال التخطيط لتنفيذ مركز خدمة متخصص لاستقبال أصحاب الهمم بهدف تصميم بيئة تلبي جميع احتياجات فئات المجتمع، ومن أجل توفير فرص خدمية متساوية للجميع.

ألعاب خاصة

تولي بلدية منطقة الظفرة اهتماماً كبيراً بهذه الفئة الغالية، وتوفر كافة متطلباتهم واحتياجاتهم من خلال تخصيص مناطق ألعاب خاصة لهم في الحدائق والشواطئ والمرافق الترفيهية بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وإنشاء ممرات المشاة والتقاطعات على الشوارع لتسهيل حركتهم والوصول إلى المرافق الترفيهية بكل يسر وسهولة، حيث تم إنشاء ممر لأصحاب الهمم على شاطئ مدينة المرفأ لتمكينهم من الوصول إلى أقرب نقطة للشاطئ. وتحقيقاً لرغباتهم، تم إنشاء حديقة ألعاب خاصة لهم بمدينة زايد وتوفير مجمعات ألعاب قريبة لمساكنهم لتلبي احتياجاتهم وأنشطتهم الرياضية المتنوعة، مع مراعاة سلالم ومواقف خاصة بهم لإسعادهم. وتقوم البلدية بتوفير مواقف ومداخل خاصة بأصحاب الهمم بمباني البلدية على مستوى مدن منطقة الظفرة، وتحسين المنحدرات المخصصة لهم لتسهيل حركة الدخول والخروج إلى مراكز خدمات المتعاملين، وتواصل بلدية منطقة الظفرة تقديم أفضل الخدمات لتحقيق رضا وسعادة أصحاب الهمم.