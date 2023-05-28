«التربية»: تطبيق نظام المواد الاختيارية لطلبة المسارين العام والمتقدّم

دينا جوني (دبي)

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام المواد الاختيارية في الصف الحادي عشر للعام الأكاديمي 2023-2024، والذي أعلنت عنه مؤخراً، سيتم تطبيقه لطلبة المسارين العام والمتقدم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطالب اختيار الخطة والمواد التي يرغب في دراستها في نهاية الصف العاشر، مشيرة إلى اختلاف عدد المواد الاختيارية بحسب المسار، لافتة أن اختيار الطالب لأي من السيناريوهات المتاحة يفترض أن يتوافق مع التخصص العلمي الذي يرغب بدراسته في مؤسسات التعليم العالي لاحقاً. ولفتت إلى أن الطالب سيكمل حكماً مادتين علميتين على الأقل في نهاية الحلقة الدراسية.

واعتمدت الوزارة الإطار العام لتطبيق المواد الاختيارية في مدارس الحلقة الثالثة للعام الدراسي المقبل 2023-2024، إذ اشتمل على الموجهات العامة وخطط وسيناريوهات التطبيق، ومسؤوليات ومهام جميع أطراف العملية التعليمية.

وبيّنت الموجهات العامة التي اعتمدتها الوزارة لنظام المواد الاختيارية المقرر تطبيق على طلبة الصف الحادي عشر في العام الدراسي المقبل، لا يشمل الطلبة في مسارات النخبة والتطبيقي والأكاديميات التخصصية.

وذكرت أن نظام المواد الاختيارية، يوفر مجموعة من الخطط في كل من المسارين العام والمتقدم وتنقسم إلى مجموعتين أساسيتين، إذ يتخرج طالب الحلقة الثالثة في المجموعة الأولى وقد استكمل متطلبات مادتين علميتين من أصل ثلاث مواد علمية، فيما تركز مخرجات المجموعة الثانية على الخطة الدراسية الحالية من دون تطبيق المواد الاختيارية للمواد العلمية ليغطي الطالب المواد الدراسية المقررة عليه كافة حسب الخطط السابقة.

وأكدت أن نظام المواد الاختيارية يتطلب برنامج إرشاد أكاديمي ممنهج ومدروس للتأكد من اختيار الطالب لنموذج التعليم الأنسب لتخصصه الجامعي.وأوضحت «التربية» أن النظام يطبق في صفوف الصف الحادي عشر على المسارين العام والمتقدم في المدارس الحكومية فقط في العام الأكاديمي المقبل، والصفين الحادي عشر والثاني عشر للعام الأكاديمي 2024-2025.

ولفتت أن المواد الإلزامية تضم اللغتين العربية والانجليزية والتربية الإسلامية، والرياضيات، والتربية البدنية، والصحية والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية، وهي لجميع الطلبة بغض النظر عن مساراتهم وخياراتهم التعليمية، على أن يتاح للطالب بعدها الاختيار من مجموعة المواد الاختيارية الأولى التي تضم المواد العلمية، تليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية التي تضم مواد الأنشطة.