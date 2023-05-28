برعاية حاكم الشارقة.. الجامعة القاسمية تحتفل بتخريج 246 طالباً وطالبة من الفوج الخامس

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سلم جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية شهادات التخرج للفوج الخامس من طلبة الجامعة.

وجرى الاحتفال بتخريج طلبة الجامعة للعام الأكاديمي 2022 - 2023 على مسرح المدينة الجامعية بحضور أعضاء مجلس الأمناء ومدير الجامعة ونواب ومساعد مدير الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ولفيف من المدعوين والسفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة.

وبلغ عدد خريجي الفوج الخامس 246 طالبا وطالبة يمثلون 44 جنسية في كليات الجامعة الخمس وهي كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال، وكلية القرآن الكريم.

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الأستاذ جمال الطريفي رئيس الجامعة القاسمية كلمة رفع خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية على اهتمام سموه المتواصل بتطوير الجامعة لتقوم بدورها الحضاري وفق رؤية سموه، لاسيما مكرمة سموه باعتماد مضاعفة مباني الجامعة حتى تستمر في التوسع والتطور وفق رؤيته الحكيمة في أن تكون الجامعة منارة أكاديمية متميزة متعددة الثقافات، بما تحويه من تنوع كبير في جنسيات الطلبة، تجاوز 115 جنسية، تتلقى العلم النافع، ليعود الطلبة إلى بلدانهم بعد تخرجهم ويسهموا في بنائها وتطويرها.

وألقى الأستاذ الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية كلمة هنأ فيها الخريجين والخريجات وأسرهم، رافعا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة القاسمية بمناسبة تخريج الفوج الخامس من طلبة الجامعة الذين يمثلون قطفا من ثمار غرس سموه الكريم ورعايته لهذا الصرح العلمي العظيم.

واستعرض الخلف إنجازات الجامعة خلال فصل الربيع 2023 من موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي على تطوير البرامج الأكاديمية للجامعة وإضافة برامج جديدة بكليات الآداب والعلوم الإنسانية والقرآن الكريم، بجانب تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية والملتقيات العلمية التي حظيت بمشاركة واسعة من الباحثين بمختلف دول العالم، بالتوازي مع تنمية قدرات ومهارات الكوادر الوطنية الشابة، ومد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المحليّ وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم المحلية والإقليمية والدولية، وإثراء حياة الطالب بالأنشطة اللامنهجية وتنظيم ورش ودورات تأهيلية لإعداد الطلبة لسوق العمل وإطلاق منصة "القاسمية بودكاست" لتعزيز مهارات وإبداعات الطلبة.

بعدها ألقى الطالب يحيي قربان من كازخستان بكلية الآداب والعلوم الإنسانية كلمة الخريجين قدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على فائق رعايته للطلبة طوال فترة دراستهم بالجامعة وتنمية مهاراتهم العلمية والحياتية، وعلى تأسيس سموه منارات علمية مشرقة تحتوي طلابَ العلم من كل بقاع الأرض، وتيسر لهم كافة الخدمات.

ثم ألقى الفائزان بجائزة الجامعة القاسمية للخريج المتميز في دورتها الثانية وهما جميلة داود من دولة غانا والفائزة بالجائزة فئة خدمة المجتمع، وموسى نيانج من دولة السنغال الفائز بالجائزة فئة ريادة الأعمال كلمات شكر وتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، وأسرة الجامعة ..مؤكدين دور الجامعة في تشكيل حياتهم العملية وتطويرها ونجاحهم في تعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم ونشر العلوم الشرعية بأوطانهم، وقد قام الخريج موسى نيانج ببناء مدرسة رسمية لتدريس القرآن الكريم وعلومه الشرعية في دولته السنغال، تحمل اسم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك وفاء وعرفاناً لما يقوم به سموه في خدمة العلم.