محمد بن راشد يعتمد قروضاً سكنية لـ 2000 مواطن بـ 1.6 مليار درهم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم موافقات لـ2000 مواطن لقروض سكنية جديدة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر:"اعتمدنا اليوم موافقات لـ2000 مواطن لقروض سكنية جديدة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم .. البرنامج الذي يحمل اسم المؤسس طيب الله ثراه مستمر في تحقيق الغاية التي أنشأه من أجلها … ونستذكر مقولته رحمه الله بأن المال يفنى والعمر يفنى ولكن العمل من أجل الوطن باقٍ ومخلد .. رحم الله زايد .. وحفظ الله الإمارات وشعبها.."



