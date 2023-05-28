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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أذربيجان باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
28 مايو 2023 11:20

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الهام علييف.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي علي اسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان.

 

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
محمد بن راشد
أذربيجان
محمد بن زايد
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