«خليفة التربوية»: استدامة البيئة واجبنا للأجيال المقبلة

أبوظبي (وام)

نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، ورشة تطبيقية بعنوان «استدامة البيئة للأجيال القادمة»، حضرتها الدكتورة سعاد السويدي، نائب الأمين العام للجائزة، وتحدث فيها عبيد سليمان الجعيدي، اختصاصي أول برامج التوعية بهيئة البيئة في أبوظبي.

وأكدت الورشة أن استدامة البيئة وصون الحياة البرية والفطرية واجب الأجيال الحالية تجاه الأجيال المقبلة، ومن هنا تأتي أهمية رسالة معرض أبوظبي الدولي للكتاب في تسليط الضوء على الاستدامة، وضرورة توسيع قاعدة التوعية المجتمعية بها بين الأفراد ومختلف الجهات، وغرس مفاهيم الاستدامة لدى النشء في مرحلة عمرية مبكرة.

وقال عبيد الجعيدي: «منذ إنشائها وضعت هيئة البيئة أبوظبي خططاً وبرامج للتوعية البيئية تستهدف جميع قطاعات وفئات المجتمع، ولقد تم اختيار الفئات المستهدفة لتتوافق مع الهدف الاستراتيجي لإمارة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة باتباع نهج جديد تواكبه منهجيات وآليات عمل، ودرجة عالية من الانسجام لتحديات الواقع وإمكانياته وأوضاع العالم ومتغيراته في مجالات مهمة مثل: التنوع البيولوجي والنفايات والطاقة، وغيرها من القضايا العالمية الملحة الأخرى مثل تغير المناخ». وأضاف: «طورت الهيئة برامج متعددة موجهة لفئة الشباب بالمدارس والجامعات حازت العديد من الجوائز مثل برنامج الماراثون البيئي ومبادرتي (المدارس والجامعات المستدامة) التي شارك فيه 81464 طالباً وطالبة، وساهمت في بناء قدرات وكفاءات الطلاب والمعلمين، وتشجيعهم على المشاركة في تعزيز الاستدامة البيئية في المدارس والجامعات والمجتمع شكل عام».

شراكة

تنفذ الهيئة، بالشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة، برنامج «التواصل مع الطبيعة» الذي يلهم الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشجعهم على استكشاف التراث الطبيعي للدولة، وقد تم تنفيذ 423 فعالية ضمن هذا البرنامج، بمشاركة 10569 شاباً وشابة.

وفي ختام الورشة، قدمت الدكتورة سعاد السويدي شهادة تقدير لعبيد الجعيدي لدعمه لمسيرة الجائزة.