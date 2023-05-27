«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن استطلاع آراء المتعاملين ومقترحاتهم الابتكارية بشأن تطوير منظومة تصاريح العمل، من خلال وضع الاستراتيجيات الاستباقية والخطط والمبادرات التي تدعم تميز وريادة تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتحسين جودة الحياة لكافة الفئات المعنية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها مستمرة في تلقي المقترحات والملاحظات والأفكار الخاصة بهذا الجانب حتى السادس والعشرين من شهر يوليو المقبل عن طريق الرابط الموجود على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وقالت الوزارة: «نهدف إلى استدامة نهج دراسة الواقع والمتغيرات المحيطة ببيئة العمل، عن طريق البحث الدائم من قبل المعنين عن التحديات ووضع الحلول المبتكرة باستخدام أدوات ابتكارية نوعية».

وأضافت: «العمل مع الجمهور والمختصين والمتعاملين يساهم في وضع الاستراتيجيات الاستباقية والخطط والمبادرات التي تدعم تميز وريادة تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتحسين جودة الحياة لكافة الفئات المعنية».

وأشارت الوزارة، إلى أنها أطلقت تحدي «الأفكار الابتكارية»، الذي يستهدف متعاملي وزارة الموارد البشرية والتوطين على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، لإيجاد حلول ابتكارية للتحديات ذات العلاقة بسوق العمل، من خلال تقديم اقتراحات وحلول مبتكرة عبر منصة الابتكار حول خدمة التصاريح.

وأوضحت، أن ذلك يتم ضمن محاور مركزة لاستقطاب الأفكار حولها، وهي: «سهولة الحصول على الخدمة، الدعم الفني وقنوات التسجيل للحصول على الخدمة بالموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، ومركز الاتصال للاستفسار حول الخدمة».

وأكدت الوزارة، أن ذلك يحقق آثاراً إيجابية مستدامة على الأداء من خلال إشراك المجتمع في تحسين وتطوير خدمات تتمحور حول المتعاملين واحتياجاتهم وتوقعاتهم، ورفع كفاءة العمليات المؤسسية بتطبيق المقترحات ذات الجودة والأثر، واستثمار منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على الاحتياجات والتوقعات تجاه خدمات الوزارة وبرامجها.

آراء

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، رصد آراء وملاحظات المتعاملين حول منظومة الوزارة للذكاء الاصطناعي في إنجاز إصدار وتجديد عقود العمل بشكل آلي، وقدرتها على الارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وتقليل الأخطاء البشرية.

وأوضحت الوزارة، أنها تستهدف من وراء هذا الإجراء تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في إنجاز إصدار وتجديد عقود العمل بشكل آلي وتعزيز تطبيقها وفقاً لآراء المتعاملين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة.

كما تسعى هذه الاستراتيجية الحكومية إلى أن تكون الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وتوفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الوزارة إلى انه أنسجاماً مع توجهاتها الرامية للتحول الرقمي في خدماتها، تبنت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق منظومة عمل تقنية متكاملة بإصدار وتجديد عقود عمل للعمالة بشكل آلي، وذلك باعتماد المعاملة بعد التعرف الإلكتروني إلى وجود توقيع الطرفين، وبتوظيف تقنيات لمعالجة الصور، والتحقق منها، لدعم سرعة إنجاز المعاملات، التي انخفضت من يومين إلى نصف ساعة فقط، وتقليل الأخطاء البشرية.

ولفتت إلى أنه رغم ما حققته من نجاح في هذا الجانب، فإنها تسعى إلى تحقيق مزيد من التقدم والوصول إلى أفضل الممارسات والإجراءات من خلال الوقوف على آراء المتعاملين، مؤكدة أن هذه الآراء ستحظى بالاهتمام والدراسة، لأنها نابعة من الممارسات والتطبيق العملي للخدمة.