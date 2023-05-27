تطوير رصيف بحري في جزيرة بوطينة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكملت هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة أدنوك، تطوير رصيف المراكب الصغيرة في جزيرة بوطينة، ما يسمح للقوارب بالوصول إلى الجزيرة في جميع الأوقات، كما أنشأت الهيئة مركزاً إدارياً جديداً مخصصاً للإشراف على المبادرات البيئية بالجزيرة.

تنتمي جزيره بوطينة إلى محمية مروّح البحرية للمحيط الحيوي التي تُعتبر من أجمل المحميات الطبيعية في الإمارات، والمميزة بتنوعها البيولوجي الذي تدعمه بيئات بحرية وساحلية، وتتميّز محمية جزيرة بوطينة بالطبيعة الخلابة والجميلة، ومحافظتها على التنوع البيولوجي والطبيعة البيئية المزدهرة على الرغم من ملوحة المياه ودرجات الحرارة المرتفعة التي لم تمنع النباتات والأشجار والكائنات الحية الأخرى من النمو والعيش في المنطقة.

تعدّ محمية المحيط الحيوي مروّح البحرية كنزاً طبيعياً وافراً في أبوظبي، حيث تشتمل على مجموعة واسعة من النظم البيئية البحرية والساحلية التي تضم موائل الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية وأشجار القرم.

أبقار البحر

مروّح البحرية، أول محمية محيط حيوي في الإمارات العربية المتحدة، وهي موطن لأكثر من 60% من أبقار البحر (الأطوم) في مياه الدولة، وهي موقع جيد لاستكشاف الدلافين قارورية الأنف والحدباء والطيور البحرية. وتوجد كذلك ثلاثة أنواع من السلاحف البحرية، وأكثر من 70 نوعاً من الأسماك والشعاب المرجانية، وامتدادات كبيرة من أشجار القرم، بما يُشكّل بيئة فريدة تتميز بها هذه الوجهة.

ونجحت هيئة البيئة في أبوظبي في إزالة الحطام والمخلفات الخطرة من المحميات البحرية خلال العام الماضي، حيث تمت إزالة أدوات الصيد القديمة والمهملة، والتي يمكن أن تعرض الكائنات الحية للخطر داخل البيئة البحرية.

وكشفت إحصائيات الهيئة خلال العام الماضي عن تنظيف 58 موقعاً بحرياً أسفر عن إزالة 87 ألف متر من الشباك، تزن 38.56 طن، وشملت الحطام التي تمت إزالتها شباك صيد مصنوعة من النايلون، بجانب الهيال (شباك خيشومية ثابتة)، وخطاطيف صيد متعددة، بالإضافة إلى القراقير (أقفاص الصيد).

وبلغ عدد المواقع التي تم تنظيفها بين عامي 2020 و2022 أكثر من 482 موقعاً، وذلك في إطار جهود هيئة البيئة لتنظيف البيئة البحرية والحفاظ عليها.