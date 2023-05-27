«خدمات رأس الخيمة» تنجز مرافق ومشاريع البنية التحتية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس خالد العلي مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن الدائرة تمكنت نتيجة لخططها الاستراتيجية المستدامة من إنجاز وصيانة وتطوير عددٍ من المشاريع والمرافق الخدمية المتعلقة بالبنية التحتية للإمارة، والتي أثرت بشكل إيجابي على مناطقها، خلال العام الماضي، وأن الإنجازات شملت الطرق التي تضم أعمال الإسفلت وصيانته والمنحدرات وطرق المدينة.

وقال العلي: إن أعمال الإسفلت شملت الطرق الداخلية وبلغ طولها 100 كم وطرق المدينة 16 كم، وصيانة الإسفلت 20.100 TON وحماية منحدرات الطريق والتي بلغ طولها 96.000 (2m)، أما أعمال المرور، فشملت علامات الطريق وبلغ طولها 116122 (2m)، إلى جانب أعمال إشارات المرور والتي بلغ عدد الأعمال التي أنجزت فيها 3250 إشارة، وأعمال الصيانة والتطوير.

وأوضح العلي، أن أعمال التطوير والصيانة شملت العام الماضي تثبيت 470 عمود إنارة وتثبيت 1410 مصابيح جديدة في أعمدة الإمارة، ومد حوالي LM 77805 من الكابلات والأسلاك، بالإضافة إلى صيانة مصابيح بعدد 750 Nos، كما شملت الأعمال المنجزة العام الماضي الأعمال الأرضية التي تضمنت أعمال الحفر وأعمال الردم التي بلغت (5.5 مليون 3m)، بالإضافة إلى ملء قطعة الأرض والتي بلغت حوالي 370000 (3M) إلى جانب حماية الحدود والتي يقصد بها (الجدار الاستنادي) وأعمال الطرق المؤقتة.

وحول الشبكات الجديدة في الإمارة، بين العلي أن الدائرة قامت بإنجاز حوالي km13 من أنابيب الشبكة داخل الإمارة، و403 من المنهولات ناهيك عن شبكات المجاري، وعدد 2 من السدود، وأعمال الصيانة التي شملت صيانة نحو 15 وادياً وصيانة غرف التفتيش والمداخل بعدد 2400 غرفة وصيانة 228000 (2m) من شبكات تصريف مياه الأمطار وفي إطار الأعمال التطويرية نفسها، عملت الدائرة خلال الفترة الماضية على مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في عدد من المناطق والأحياء السكنية، مثل شعبية راشد في منطقة الرمس، خلال الربع الأول من العام الحالي.

الصرف الصحي

في مجال الصرف الصحي، بين أن مؤسسة الصرف الصحي «راكوا» ساهمت في تحسين بنية الأعمال من خلال إنشاء فريق للتخطيط والجودة بالمؤسسة للقيام بترقية العمليات التشغيلية العديدة مثل نشاء فرق تشغيلية بأهداف وأدوار محددة بوضوح - تطوير الخطط الاستراتيجية والقدرات التقنية للمؤسسة - بناء قدرات التصميم الداخلية وفرص التوطين للمهندسين الشباب وإنشاء قاعدة مشاريع ثابتة ومتخصصة في إطار التحضير لتنفيذ برامج المشاريع الكبرى المخطط لها في السنوات المقبلة - توفير أفضل خدمة للعماء وتعزيز بناء عاقات أقوى مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وكجزء من الخطة الاستراتيجية للمرحلة الأولى لشبكة مياه الصرف الصحي التابعة لـ«راكوا» أطلقت المؤسسة مشروع تصميم وبناء شبكة مياه الصرف الصحي في القطاعات 4 و6 ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة، هذا المشروع الهام سيقدم حلا للمناطق التي تغطيها الشبكة ويلبي أهداف الاستدامة البيئية من خلال إيقاف تشغيل محطات معالجة المياه المنزلية الخاصة في تلك القطاعات ومن ثم تصريف تلك المياه إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية الجديدة. يعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها راكوا في الإمارة ضمن مشاريع أخرى جارٍ العمل فيها. ويتضمن المشروع بناء خطوط جاذبية لشبكة الصرف الصحي بعمق 2 إلى 10 أمتار، يتراوح قطرها بين 150 و1200 مم وطولها الإجمالي يصل إلى 700 كم. حيث يتم تصريف التدفق عن طريق الجاذبية إلى محطة ضخ رئيسية حتى تصل في النهاية إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة. وسيتم إنشاء بعض أقسام التصريف باستخدام تقنيات غير مزعجة مثل ربط الأنابيب والحفر لتقليل الإزعاج للجمهور، هذا المشروع هو أحد حلقات المرحلة.