الأحد 28 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

طالب بمهام ضابط شرطة في مركز المرقبات

طالب بمهام ضابط شرطة في مركز المرقبات
28 مايو 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تشارك في استقبال أكبر مكتبة عائمة في العالم
«شرطة دبي» تعزز التوعية بخدماتها بين موظفي «فنادق حياة»

حقق مركز شرطة المرقبات، بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، رغبة الطالب حسين يوسف ميرزا، البالغ من العمر 13 عاماً في أن يُعايش تجربة أداء مهمة ضابط شرطة لمدة يوم عمل في المركز الشرطي.
وأكد العقيد خليفة علي راشد نائب مدير مركز شرطة المرقبات، أن تمكين الطالب من أداء مهام ضابط في المركز يأتي بتوجيهات اللواء علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، وضمن مبادرة «أمن المدارس» الهادفة إلى ترسيخ ونشر مفهوم الشرطة المجتمعية بين جميع المستويات التعليمية وتثقيف الهيئات التدريسية والعاملين في السلك التعليمي وأولياء الأمور بالقوانين والتشريعات التي تتعلق بالطلبة.
بدورها، قالت مُنسقة مبادرة أمن المدارس في مركز المرقبات، الرقيب منال الجوهري، إن المبادرة مكنّت الطالب من الاطلاع على المهام البسيطة والإجراءات الذكية في مركز المرقبات الذي يُعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز ذكي في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة دون تدخل بشري.

مركز شرطة المرقبات
إسعاد المجتمع
الشرطة السياحية
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك لدى حضوره فعاليات المؤتمر (وام)
الإمارات
نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة بالنهج الشامل للرعاية الصحية
اليوم 01:25
جانب من الورشة (وام)
الإمارات
«خليفة التربوية»: استدامة البيئة واجبنا للأجيال المقبلة
اليوم 01:25
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
الإمارات
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
اليوم 01:25
التعليم.. ركيزة الاستدامة البيئية
الإمارات
التعليم.. ركيزة الاستدامة البيئية
اليوم 01:25
الفحص يستهدف تقييم الحالة الفنية للمركبات (من المصدر)
الإمارات
فحص 580 ألف مركبة ثقيلة لتعزيز مستويات الأمن والسلامة
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©