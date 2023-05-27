طالب بمهام ضابط شرطة في مركز المرقبات

دبي (الاتحاد)

حقق مركز شرطة المرقبات، بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، رغبة الطالب حسين يوسف ميرزا، البالغ من العمر 13 عاماً في أن يُعايش تجربة أداء مهمة ضابط شرطة لمدة يوم عمل في المركز الشرطي.

وأكد العقيد خليفة علي راشد نائب مدير مركز شرطة المرقبات، أن تمكين الطالب من أداء مهام ضابط في المركز يأتي بتوجيهات اللواء علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، وضمن مبادرة «أمن المدارس» الهادفة إلى ترسيخ ونشر مفهوم الشرطة المجتمعية بين جميع المستويات التعليمية وتثقيف الهيئات التدريسية والعاملين في السلك التعليمي وأولياء الأمور بالقوانين والتشريعات التي تتعلق بالطلبة.

بدورها، قالت مُنسقة مبادرة أمن المدارس في مركز المرقبات، الرقيب منال الجوهري، إن المبادرة مكنّت الطالب من الاطلاع على المهام البسيطة والإجراءات الذكية في مركز المرقبات الذي يُعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز ذكي في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة دون تدخل بشري.