الأحد 28 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ضاحي خلفان يكرم 102 من المتطوعين والمتطوعات

ضاحي خلفان يتوسط المكرمين (وام)
28 مايو 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خلوة تناقش الفرص المستقبلية في شرطة دبي
إسعاد شرطة دبي تستقبل قنصل عام مملكة البحرين

كرم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء كلية دبي الطبية وكلية دبي للصيدلة، 102 متطوع ومتطوعة في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، من الطلبة الجامعيين من مختلف التخصصات، وموظفين من القطاع الحكومي والخاص، موزعين على 8 فرق، وينتمون لجنسيات مختلفة، تطوعوا في العديد من المناسبات التي أقامتها المؤسسة، ومنها حفل التخريج وإطلاق جامعة دبي الطبية، والذي كان أول بوادر الأعمال التطوعية لمؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه بالمتطوعين في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور محمد مراد عبدالله، عضو مجلس الأمناء. وتوجه معاليه بالشكر إلى المتطوعين، مثنياً على روحهم التطوعية، ومشيداً في الوقت ذاته بنهج المؤسس المغفور له بإذن الله الحاج سعيد أحمد لوتاه، ودوره في استحداث الفرص التطوعية وفتح باب المشاركة لجميع المستويات المحلية والدولية منذ التأسيس، وفي مختلف المجالات لما لها من آثار إيجابية تنعكس على فكر العطاء وتساهم في رقي المجتمعات.

ضاحي خلفان
دبي
شرطة دبي
كلية دبي الطبية
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك لدى حضوره فعاليات المؤتمر (وام)
الإمارات
نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة بالنهج الشامل للرعاية الصحية
اليوم 01:25
جانب من الورشة (وام)
الإمارات
«خليفة التربوية»: استدامة البيئة واجبنا للأجيال المقبلة
اليوم 01:25
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
الإمارات
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
اليوم 01:25
التعليم.. ركيزة الاستدامة البيئية
الإمارات
التعليم.. ركيزة الاستدامة البيئية
اليوم 01:25
الفحص يستهدف تقييم الحالة الفنية للمركبات (من المصدر)
الإمارات
فحص 580 ألف مركبة ثقيلة لتعزيز مستويات الأمن والسلامة
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©