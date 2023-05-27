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محمد بن راشد يتلقى تهاني حاكم رأس الخيمة وولي عهد الشارقة بمناسبة أفراح آل مكتوم

محمد بن راشد يتلقى تهاني حاكم رأس الخيمة وولي عهد الشارقة بمناسبة أفراح آل مكتوم
27 مايو 2023 20:49

دبي (الاتحاد)
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهاني والتبريكات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بمناسبة زفاف مانع نجل الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم على كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي.

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قدم سموهما التهنئة للعروسين وتمنيا لهما حياة زوجية سعيدة، داعيين الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات الخير والنماء والازدهار.
حضر حفل الاستقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد، وكبار المسؤولين في الدولة.

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سعود بن صقر القاسمي
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