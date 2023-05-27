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الإمارات

الإمارات تدين بشدة اقتحام سكن سفير الأردن في الخرطوم

شعار وزارة الخارجية
27 مايو 2023 19:33

دانت دولة الإمارات بشدة تعرض مقر سكن سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

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