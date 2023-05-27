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بتوجيهات رئيس الدولة.. دعم المكتبة المدرسية بكتب من معرض أبوظبي للكتاب

بتوجيهات رئيس الدولة.. دعم المكتبة المدرسية بكتب من معرض أبوظبي للكتاب
27 مايو 2023 19:03

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بدعم المكتبة المدرسية وتشجيع الطلبة على القراءة، تم تخصيص 10 ملايين درهم لشراء كتب ومراجع من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته ال32 لتوزيعها على مدارس الدولة، وفقا لما ذكره مكتب أبوظبي الإعلامي.
وأضاف المكتب، على موقعه الإلكتروني "تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة القراءة وإثراء المخزون العلمي والمعرفي من المراجع والكتب العلمية في مختلف مدارس الدولة.
وارتفعت قيمة الدعم من 6 ملايين درهم خلال الدورة الماضية من المعرض إلى 10 ملايين درهم هذا العام، في بادرة تجسد مكانة الثقافة في فكر القيادة الحكيمة، ورؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع المعرفة".
تُجسِّد هذه المبادرة أهمية الاستثمار في المستقبل من خلال تكريس العلم والمعرفة والثقافة في نفوس الأجيال الجديدة، وتستكمل مسيرة طويلة من العطاء للثقافة وصناعة النشر بدأها المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه» عندما افتتح الدورة الأولى من المعرض عام 1981.
يوفِّر هذا الدعم المستمر حافزاً إضافياً للمضي قدماً في تعزيز دور معرض أبوظبي الدولي للكتاب الريادي، بكونه منصة سنوية للارتقاء بقطاع النشر والصناعات الإبداعية، وجسراً للحوار والتبادل الثقافي يلتقي تحت مظلته المبدعون والمفكرون والكتّاب والناشرون وصنّاع المحتوى من المنطقة والعالم.
يذكر أن معرض الكتاب ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي فيما يختتم فعاليات دورته ال32 يوم الأحد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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