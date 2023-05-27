طقس الإمارات المتوقع غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الشمالية.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار شرقاً، حركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 21:34 والمد الثاني عند الساعة 06:44 والجزر الأول عند الساعة 13:07 والجزر الثاني عند الساعة 01:26.

في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:53 والمد الثاني عند الساعة 05:17 والجزر الأول عند الساعة 09:16 والجزر الثاني عند الساعة 23:39.