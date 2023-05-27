الإمارات للفلك : "انعدام ظل الظهيرة خلال الفترة المقبلة في المناطق الجنوبية من الدولة

أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن ظل الظهيرة سيتلاشى خلال الأيام المقبلة في المناطق الجنوبية للدولة ومنها مناطق أم الزمول و جيسورة و مزيرعة و ليوا و مدينة زايد و القوع نظرا لتعامد الشمس عليها حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من الدولة فيما يتقلص في بقية المناطق من الدولة و التي تشهد أقصر ظل للزوال أو الظهر خلال السنة في هذه الفترة.

وقال ابراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن الشمس تتعامد في المناطق ابتداء من 6 يونيو حتى 7 يوليو المقبلين على دوائر العرض التي تتضمن المناطق الجنوبية من الدولة ويكون انعدام ظل الزوال مع وقت الظهر حوالي الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت الإمارات وبالتالي لا يشاهد ظل للأشخاص أو المباني خلال وقت الظهيرة.

وأضاف : " سيكون أول تعامد لشمس الظهيرة على أقصى جنوب الإمارات في 6 يونيو قرب منطفة أم الزمول ثم تزحف منطقة التعامد نحو الشمال لتصل قرب مدينة زايد مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 يونيو ثم تعود نحو الجنوب قرب أم الزمول في 8 يوليو و بعد 10 يوليو ينتقل موقع التعامد جنوبا خارج حدود الدولة ويبدأ ظل الزوال في التمدد".

جدير بالذكر أن المناطق التي تقع بين مدار السرطان عند 23.5 شمالا والذي يدخل جزء منه ضمن المناطق الجنوبية للدولة ومدار الجدي عند 23.5 جنوبا تتعامد عليها الشمس في موعدين خلال العام تختلف من منطقة لأخرى وفق دائرة عرض الموقع حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان بحدود 21 يونيو فيما تتعامد على مدار الجدي بحدود 21 ديسمبر بينما تتعامد على خط الاستواء خلال الاعتدالين الربيعي في 21 مارس والخريفي في 23 سبتمبر.