«أبوظبي للطفولة المبكرة» تطلق جلسات تدريب لرعاية أطفال التوحد

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص (مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص- بإدارة مركز نيوإنجلاند للأطفال)، سلسلة من جلسات تبادل المعرفة التفاعلية والتدريبات بهدف دعم العائلات والأطفال ذوي اضطراب التوحد.

وقدمت مؤسسة زايد العليا خلال هذه الجلسات خبرات كبيرة ومهنيين ذوي خبرة في اضطراب التوحد من أجل تصميم تدريب جديد لأولياء الأمور، مع توفير رعاية الأطفال في الموقع، وقد تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع خبراء من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ودائرة التعليم والمعرفة ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص وأكثر من 30 متطوعاً.

وشهدت الجلسات تقديم نصائح عملية ومعلومات حول التوحد وكيفية تنظيم الحياة الأسرية في هذا النطاق، وذلك لـ78 من أولياء الأمور والمربيات وأفراد الأسرة الآخرين، مع توفير خدمات الترجمة الفورية من العربية إلى الإنجليزية لضمان مشاركة الجميع في الجلسة بصرف النظر عن لغتهم، كما أتيحت الفرصة لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية الآخرين للتحدث إلى المهنيين والخبراء المشاركين وطرح أسئلتهم ومشاركة أي مخاوف تتعلق بالتوحد، وتلقوا نصائح مفيدة حول كيفية الاستفادة من بعض الأنشطة والممارسات التي نوقشت والعمل على تضمينها في الحياة اليومية.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود إمارة أبوظبي تجاه تحسين نوعية حياة الأطفال والأسر في إمارة أبوظبي وتوفير الخدمات والتدريبات المطلوبة للعائلات الذين لديهم أطفال صغار، كما تعد هذه المبادرة جزءاً أساسيّاً ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024 والتطوير المستمر للنظام المتكامل للتدخل المبكر.