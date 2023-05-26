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«التعليم والمعرفة» تختتم ورش «آداب المجالس»

«التعليم والمعرفة» تختتم ورش «آداب المجالس»
27 مايو 2023 01:09

أبوظبي (وام)

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اختتمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ورش عمل بعنوان «آداب المجالس» لطلبة مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات بين دائرة التعليم والمعرفة و«مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة»، وذلك بهدف نشر ثقافة السنع في المجتمع وتعزيز وعي الأبناء بمنظومة القيم الإماراتية الأصيلة.
وقدم المدربون التراثيون التابعون للنادي في الورش شرحاً نظرياً وعملياً عن «آداب المجالس» منظومة السنع، تناولوا من خلاله أهمية المجالس، وأنواعها وآداب المجالس بوجه عام، وقواعد الضيافة، إضافة إلى آداب الحديث في المجلس، وآداب الطعام والشراب.
وتهدف مبادرة «إشراك مدارس الشراكات في مجالس الأحياء» إلى تعزيز الهوية الإماراتية، ونشر المعرفة بالتراث الإماراتي، من أجل إعداد جيل من الشباب الإماراتي المتسلح بالقيم والأخلاق الإماراتية الأصيلة.

دائرة التعليم والمعرفة
أبوظبي
الإمارات
مجالس أبوظبي
نادي تراث الإمارات
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