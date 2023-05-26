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شخبوط بن نهيان يودّع سفيري أنغولا ورواندا

شخبوط بن نهيان يودّع سفيري أنغولا ورواندا
27 مايو 2023 01:09

أبوظبي (وام) 

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ودّع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ألبينو مالونجو، سفير جمهورية أنغولا، وإيمانويل هاتيجيكا، سفير جمهورية رواندا، بمناسبة انتهاء فترة عملهما سفيرين لبلديهما لدى الإمارات العربية المتحدة، وأعرب معاليه عن عميق تقديره للدبلوماسيّيْن ولجهودهما المتفانية التي بذلاها لتطوير العلاقات بين بلديهما ودولة الإمارات.
وأثنى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان على مالونجو، مشيداً بمساهماته الفاعلة في توثيق الروابط بين أنغولا ودولة الإمارات، كما عبّر عن تقديره لتفاني هاتيجيكا من أجل تطوير علاقات الصداقة بين رواندا ودولة الإمارات.
كما أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أهمية الإسهامات الدبلوماسية التي أدّاها كلٌّ من مالونجو وهاتيجيكا، مشيداً بالتزامهما في تطوير سبل التعاون والتفاهم والعلاقات الشعبية بين أنغولا ورواندا ودولة الإمارات، ما أرسى قاعدة راسخة لتوطيد آفاق التعاون المستقبلي الواعد.

شخبوط بن نهيان
الإمارات
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رواندا
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