«إثراء» للتوظيف يستقطب 3100 طلب

دبي (الاتحاد)

اختتم معرض «إثراء الأول للتوظيف» المخصص لتوظيف الكوادر المواطنة الشابة في القطاع المالي والمصرفي، والذي امتد طوال الفترة 1 - 18 مايو، في مقري المعهد في دبي وأبوظبي، وبمشاركة أكثر من 50 جهة من أبرز المصارف وشركات التأمين والصرافة والتكنولوجيا المالية في المنطقة. وسجل المعرض حضوراً لافتاً من الكوادر المواطنة المؤهلة تأهيلاً أكاديمياً اختصاصياً، والباحثة عن فرص وظيفية في القطاع المالي، حيث بلغ عدد زوار المعرض 3184 زائراً، منهم 1792 في أبوظبي، و1392 في دبي، وسجل منهم 1683 في التقييم والمقابلات الوظيفية مع البنوك وشركات التأمين.

وقالت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي بالوكالة: «شكل هذا المعرض مناسبة مهمة للقاءات المباشرة بين الكوادر المواطنة الشابة والمؤسسات المالية والمصرفية، بحيث تعرف الشباب على حاجات المؤسسات والمهارات الضرورية للالتحاق بها، والنواحي التي يحتاج لتطويرها من أجل تلبية احتياجات سوق العمل والحصول على أفضل الفرص الوظيفية، بينما استطاعت المؤسسات المالية من خلاله التعرف على أبرز المواهب المحلية وعرض الفرص الوظيفية عليها».