كبار المواطنين «يلونون حياتهم»

هالة الخياط (أبوظبي)

نظم مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد، مبادرة لكبار المواطنين والمقيمين تحت عنوان «لوِّن حياتك»، بالتعاون مع المجمع الثقافي في أبوظبي، بهدف تعزيز التواصل بين فئات المجتمع، ودعم العناصر الإبداعية والتعبيرية من هذه الشريحة، وإتاحة الفرصة لهم لاختيار الألوان التي تعبر عن الأمل والنظرة الإيجابية إلى المستقبل وحب تغيير الذات إلى الأفضل، وتضمنت المبادرة، التي شارك فيها 25 من كبار المواطنين والمقيمين من سكان مدينة محمد بن زايد، جولة في مرافق ومعارض المجمع، وورشة فنية مارس خلالها الضيوف فنون الرسم ودمج الألوان للخروج برسومات تعبر عن شخصياتهم وقدراتهم الإبداعية.