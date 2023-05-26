«السوربون أبوظبي» تحتفي بإنجازات المرأة في الرياضيات

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جامعة السوربون أبوظبي النسخة الثالثة من مؤتمر اليوم الدولي للمرأة في الرياضيات 2023 بالتعاون مع لجنة المرأة في الرياضيات (CWM)، ويمثل المؤتمر منصة لتكريم وتقدير المساهمات والإنجازات الاستثنائية للمرأة في مجال الرياضيات احتفالًا باليوم الدولي للمرأة في الرياضيات، وقالت الدكتورة لمى ترسيسي، أستاذ مساعد الرياضيات، في الجامعة: نحتفل بالإنجازات الرائعة لعالمات الرياضيات ونستعرض العقبات التي تجاوزنها للمساهمة في هذا المجال.. هدفنا من خلال هذا المؤتمر ليس فقط الاعتراف بإنجازاتهن ولكن أيضًا إلهام الجيل القادم من متابعة شغفهن بلا خوف.