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متابعة نتائج جلسة استعراض التقرير الوطني الشامل خلال الاجتماع الـ15 للجنة الدائمة لحقوق الإنسان

متابعة نتائج جلسة استعراض التقرير الوطني الشامل خلال الاجتماع الـ15 للجنة الدائمة لحقوق الإنسان
27 مايو 2023 01:09

أبوظبي (وام) 

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عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الخامس عشر برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، وذلك في مقر ديوان الرئاسة.
وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى نتائج الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما حققته دولة الإمارات.
واطلع معاليه على العرض الذي قدمته الإمارات خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع الذي تضمن الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد معاليه في هذا الصدد أن الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي تتيح الفرصة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبادل الآراء والخبرات، واختيار أفضل الممارسات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها في إطار حوار تفاعلي بنّاء.تجدر الإشارة إلى أن الإمارات قدمت في 8 مايو الجاري تقريرها الوطني الرابع عن حالة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وحظي التقرير الذي تضمن الجهود التي بذلتها الدولة والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان بإشادة واسعة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي شاركت في الجلسة.

حقوق الإنسان
الإمارات
أنور قرقاش
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