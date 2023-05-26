صقر غباش: سجل إماراتي حافل بالابتكار في مجال المناخ

سانت بطرسبرغ (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تبني على سجلها الحافل بالابتكار في مجال المناخ، وأنها استفادت من مزاياها الطبيعية والتكنولوجية كمركز للطاقة لإنشاء نظام بيئي للحلول المناخية، حيث استثمرت حتى الآن 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، وتعهدت باستثمار أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في الداخل والخارج على مدى العقد المقبل.

وأشار معاليه خلال مشاركته، أمس، ضيف شرف في الدورة العاشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة الذي يعقد في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، إلى أن دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس للمناخ، وتلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد، والأولى في المنطقة التي تعلن عن مبادرة الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف معاليه: «أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيكون الأول بعد اتفاق باريس لإجراء تقييم عالمي للتقدم الذي تم إحرازه لتحقيق الأهداف المناخية العالمية».

وأوضح معاليه أن استضافة دولة الإمارات COP28 في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، تهدف إلى تحويل وتسريع العمل المناخي بشكل عاجل للوفاء بالالتزامات التي قطعها العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وسيتبنى COP28 تعزيز أصوات المجتمعات الأكثر احتياجاً والممثلة بشكل أقل، ويدعم التغييرات للنهوض بالاقتصاد، وسيسلط الضوء على التقدم المحرز، وكيفية البناء عليه.

وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات تنظر إلى العمل المناخي على أنه فرصة، ولقد استندت إلى طموحها حول التقدم المناخي للمضي قدماً وتنويع اقتصادها، وخلق المعرفة والمهارات والوظائف للشباب، مع المساهمة بوضع حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر علينا جميعاً.شارك في المؤتمر الذي يحمل عنوان «علم البيئة حق وليس امتيازاً»، والذي نظمه مجلس الاتحاد التابع للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كلاً من مروان عبيد المهيري، وضرار بالهول الفلاسي، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، بحضور رؤساء برلمانات ورؤساء وفود برلمانية وممثلي منظمات دولية.

فيما التقى معالي صقر غباش والوفد المرافق له، معالي ألكسندر بيلسكس، رئيس المجلس التشريعي لمدينة سانت بطرسبرغ في جمهورية روسيا الاتحادية، حيث جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.