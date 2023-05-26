المُسرِّعات المستقلة للتغير المناخي تستضيف «بولسي هاك»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والتي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، وتعمل بصفتها مركز فكر ومسرعات مستقلة ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، استضافتها لأول نسخة من جلسات «بولسي هاك»، والذي يهدف إلى توفير بيئة ملائمة للتنقل الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأُقيم هذا الحدث بالتعاون مع شركة «Peec Mobility»، الشركة الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتدعم انتقال المركبات من استخدام الوقود إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية، ويُعد الحدث الأول من بين سلسلة من الفعاليات التي تخطط لاستضافتها «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي». وشهد «بولسي هاك» حضور نخبة من الأطراف المعنية الرئيسية والشخصيات البارزة في القطاع، بما في ذلك ممثلون عن القطاع العام منهم عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وكان من بين الحضور ممثلون عن وزارة الاقتصاد، ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي، ومركز النقل المتكامل- أبوظبي، والتاكسي الوطني بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وشركة الشارقة لإدارة الأصول. كما شهد الحدث حضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص مثل كريم، ونوماد كابيتال، وهودين لوساطة التأمين، وبنك لويدز، ومركز الطاقة «ESTLab» من جامعة العلوم التطبيقية في تورينو. وفي كلمتها الافتتاحية، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس، المدير التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «تمضي ‹المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي› بخطى واثقة لتصبح المحرك الرئيسي والقوة الدافعة التي تدعم الشركات الناشئة التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها. يتطلب الأمر تنسيقاً دقيقاً مع المشاريع الابتكارية التي ندعمها، بما في ذلك تسهيل التواصل مع الشركاء المحتملين، وتوفير الوصول إلى آليات التمويل المناسبة، أو الدعوة إلى تغيير الآليات والأطر المعتمدة. أنا على ثقة من أن (بولسي هاك) سيمهد الطريق لفتح حوارات بناءة وتبادل الأفكار، وسيوفر نتائج واضحة ومدروسة يمكن أن تساعدنا على وضع خارطة طريق تتيح لشركات، مثل ‹Peec Mobility› مواصلة رحلة نموها وازدهارها، وشكّل (بولسي هاك) منصة أتاحت للمشاركين وخبراء القطاع مناقشة الأفكار والبحث في سبل إمكانية إعادة تدوير المركبات العاملة بالبترول حالياً، وذلك كبديل فعال ومستدام عن شراء سيارات كهربائية جديدة. ومن جانبه، قال زاك فَيزل، مؤسس «Peec Mobility»: «تأتي شراكتنا مع ‹المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي› تأكيداً على رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها الريادية عالمياً في مجال الاستدامة».