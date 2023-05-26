مهندس إماراتي يباشر عمله في الأمم المتحدة للتنسيق حول مؤتمر الأطراف «كوب 28»

أبوظبي (الاتحاد)

باشر عبدالله الرميثي، زميل برنامج خبراء الإمارات، المستشار في مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي للدولة، عمله مسؤول اتصال لدولة الإمارات، نيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، لدى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة بون الألمانية، لضمان التنسيق بين فريق رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28) وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لعمل عبدالله الرميثي في بناء علاقة متينة بين فريق رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف ونظرائهم في أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ومن بين الأهداف الأخرى أيضاً تبادل المعرفة والخبرة المتعلقة بالعمليات والاتصالات مع أعضاء فريق رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وتنسيق مشاركة ممثلي فريق رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والاجتماعات والفعاليات ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقال الرميثي: «خلال الأشهر القادمة، سأعمل مع الزملاء في الأمم المتحدة لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون بما يلبي التطلعات التي نصبو إليها بخصوص مؤتمر كوب 28. إن المهارات والمعرفة التي راكمتها من خلال عملي في هيئة البيئة في أبوظبي، وتخرجي في برنامج خبراء الإمارات، وكذلك عملي في فريق كوب 28، جميعها ساهمت في وصولي إلى هنا، وأتطلع اليوم لتقديم نتائج ممتازة في خدمة وطني».

يذكر أن الرميثي هو أحد خبراء عام الاستدامة في الدولة، برعاية مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ويتولى أيضاً منصب مدير إدارة السياسات والتشريعات البيئية والتغير المناخي في هيئة البيئة في أبوظبي، وهو زميل برنامج خبراء الإمارات الذي انطلق في عام 2019، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتوفير الإرشاد والدعم التدريبي تحت إشراف فريق رفيع المستوى من الموجهين والاستشاريين في الحكومة الإماراتية ورجال الأعمال ضمن القطاعات الرئيسة.