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«الوطني» يشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

ميرة السويدي خلال مشاركتها عن بُعد في الاجتماع (من المصدر)
27 مايو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت ميرة السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي حول تعزيز العمل البرلماني في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي سيعقد في دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، حيث استعرضت سعادتها التحضيرات الخاصة باستضافة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع البرلماني على هامش المؤتمر.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات ستعمل على أن يكون المؤتمر محطة مهمة بالنسبة للعمل المناخي، حيث سيشهد إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، منوهة بأن دولة الإمارات ستركز خلال ترؤسها المؤتمر على تسهيل التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي وزيادة النمو، وتحويل آثار هذه الظاهرة السلبية إلى فرص تنموية تعزز الاستدامة.
وأكدت أنه انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور البرلمانيين في مكافحة تغير المناخ، فإننا في المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع رئاسة المؤتمر والاتحاد البرلماني الدولي، سنحرص على إشراك جميع البرلمانيين للتركيز على حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط مبادراتنا ومخرجات مؤتمرنا مع المؤتمر الرئيسي، وإبراز الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون في القضايا العالمية.
وكانت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي انتخبت ميرة سلطان السويدي مقرراً لمخرجات اجتماع الاتحاد الذي سيعقد على هامش «COP28».

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