«ديوا الرقمية» تفوز بجائزة الابتكار التقني الحكومي

دبي (وام)

حصدت «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، جائزة الابتكار التقني الحكومي GovTech2023 المتخصصة في تقدير الإنجازات التقنية للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك عن فئة مسرّع المستقبل المبتكر والمستدام لهذا العام. يأتي الفوز بالجائزة تكريماً للجهود التي تقوم بها «ديوا الرقمية» في دفع مسيرة الابتكار والاستدامة في قطاع التكنولوجيا، حيث تسلم الجائزة المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية. وأعرب المهندس مروان سالم بن حيدر، عن تقديره لتكريم المجموعة ومنحها هذه الجائزة المرموقة.