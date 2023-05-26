ملتقى القيادة يستعرض «مؤشرات ريادة» شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي ملتقى القيادة الأول لعام 2023 بعنوان الاستدامة (الیوم للغد) وذلك في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، واستعرض الملتقى أهم إنجازات شرطة أبوظبي خلال عام 2023م ومشروعاتها وتطلعاتها الحالية والمستقبلية لتحقيق الريادة في استدامة الأمن والأمان.

حضر افتتاح الملتقى، اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديرو القطاعات ونوابهم، ومديرو المديريات والإدارات، وعدد من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وقال معاليه إن شرطة أبوظبي تطبق رؤية عصرية للمستقبل من خلال دعم التوجه المستقبلي للاستدامة في دولة الإمارات واستشراف المستقبل عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطلاق العام 2023 عاماً للاستدامة، مؤكداً مواصلة الجهود الاستباقية وباحترافية عالية لتعزيز الأمن والأمان باتباع أحدث التقنيات الحديثة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

تضمن الملتقى عرضاً حول جهود شرطة أبوظبي في الاستدامة ضمن رؤيتها الاستراتيجية: «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان» إشارة إلى احتفاظ إمارة أبوظبي بمكانتها الريادية بكونها «المدينة الأكثر أمنا في العالم»، وخفض معدلات الجرائم ومواصلة تحقيق درجات عالية من الإحساس بالأمن والأمان وخفض معدلات الجرائم وتعزيز أمن الطرق وتحقيق مستويات متقدمة في زمن الاستجابة للبلاغات، لافتاً إلى حصول القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المستوى المتقدم من الإفصاح من خلال تقرير الاستدامة 2022 الذي شمل جميع المواضيع الجوهرية لتكون شرطة أبوظبي أول جهة شرطية على مستوى الدولة تنشر التقرير المعتمد في هذا المستوى المتقدم عالمياً.