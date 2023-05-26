شرطة أبوظبي تطلق «أبطال الغد 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شرطة أبوظبي عن بدء التسجيل في برنامج أبطال شرطة الغد بنسخته الخامسة لعام 2023م للفئة العمرية 11-15 عاماً للذكور والإناث من المواطنين، وتنطلق فعالياته بأبوظبي والعين من 3 إلى 27 يوليو القادم.

وأوضح العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن تسجيل الطلاب يتم من خلال الموقع الإلكتروني، مؤكداً الحرص على استثمار طاقات ومواهب الشباب واستثمار أوقاتهم خلال الإجارة الصيفية. وأوضح أن البرنامج يوفر فرصة جيدة للطلاب لتعزيز الهوية الوطنية لديهم، وتشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحد، وتعليمهم المهارات الشرطية، والتدريبات العسكرية، وممارسة الأنشطة البدنية، وغرس القيم الوطنية في نفوسهم.

كما يركز ضمن أنشطته على غرس مفهوم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتنشئة الأمنية في نفوس الطلاب، وتقوية الشخصية وزيادة الثقة بالنفس، وتعزيز حب المعرفة والعلم.