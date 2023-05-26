شرطة أبوظبي تكرم «الدوريات الأمنية»

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي، العاملين ببرنامج التعاون التدريبي مع كلية الشرطة.

وأشاد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالجهود المبذولة من قبل المدربين ودورهم الفعال في التعاون لتدريب طلبة كلية الشرطة، لتنفيذ برنامج «الدوريات الأمنية للاستجابة» من قبل فريق مدربي الدوريات الأمنية للاستجابة وفريق مدربي كلية الشرطة. وتم تنفيذ برنامج «الدوريات الأمنية للاستجابة» لتدريب المرشحين الجامعيين والجامعيات في كلية الشرطة، وشمل طلبة دورة الجامعيين رقم 33 و34 ودورة الجامعيات رقم 17 و18.