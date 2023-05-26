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شرطة دبي تُطلق دبلوم «الابتكار والتطوير» في نسخته الرابعة

شرطة دبي تُطلق دبلوم «الابتكار والتطوير» في نسخته الرابعة
27 مايو 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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شهد العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاق فعاليات دبلوم الابتكار الشرطي «الابتكار والتطوير» في نسخته الرابعة لعام 2023، بمشاركة 20 منتسبا من مختلف القطاعات والتخصصات في شرطة دبي. وأكد العقيد الدكتور إبراهيم المري، أن دبلوم «الابتكار والتطوير»، انطلق قبل 3 أعوام بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة من اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، سعيا لضمان استدامة تطوير منظومة الابتكار، والدفع بالمواهب والكوادر البشرية نحو تقديم أفكار إبداعية ودعمها بالممكنات والحوافز والدعم اللوجستي المناسب، وتبني المشاريع الابتكارية لخدمة العمل الشرطي والأمني. وقال الرائد الدكتور خالد المزروعي، رئيس قسم مختبرات الابتكار في إدارة المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية إن الدبلوم يشمل جانبين، النظري والتطبيقي، إلى جانب الزيارات الميدانية لشركات خاصة تقنية تخصصية، وزيارات ميدانية خارج الدولة للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا عالميا.

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