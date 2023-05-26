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«قضاء أبوظبي» تنظم جلسة محاكمة صورية لطلاب السوربون

جانب من جلسة المحاكمة الصورية لطلاب كلية القانون (من المصدر)
27 مايو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، جلسة محاكمة صورية لطلاب كلية القانون في جامعة السوربون- أبوظبي، وذلك بهدف إثراء معارفهم القانونية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، من خلال ربط المناهج الدراسية بالتطبيق العملي الميداني، ما يسهم في إكسابهم الخبرات اللازمة لممارسة مختلف المهام القانونية المرتبطة بمجالات عملهم المستقبلية.
ويأتي عقد المحاكمات الصورية في محاكم أبوظبي، في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستويات جودة التعليم والتدريب الأكاديمي، وتطوير معارف متعمقة للدارسين والمتخصصين في المجال القانوني.
وتمثل وقائع جلسات المحاكمة الصورية، نموذج تطبيقي للمحاكم الحقيقية، والتي يتم تقديمها في قاعة المحكمة المخصصة للتدريب، حيث يؤدي المتدربون أدواراً قضائية وقانونية مختلفة، تشمل أدوار القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومحامي الدفاع في القضية المنظورة أمام الهيئة القضائية.
وتلبي هذه التجربة العديد من المتطلبات، أهمها المواءمة بين الدراسة النظرية لمواد القانون في الجامعات، ومتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، فضلا عن كونها تطبيقاً عملياً لما يتلقاه الطالب من مواد تعليمية، ما ينعكس بدوره على ترسيخ المعلومة واكتساب المهارات المتعلقة بكيفية استخدامها واقعياً في الحياة المهنية لأداء مهامهم بكفاءة وإتقان.

دائرة القضاء
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دائرة القضاء في أبوظبي
جامعة السوربون أبوظبي
جامعة السوربون
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