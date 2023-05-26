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شرطة دبي تختتم دورة تقنيات التخصص الشرطي

المشاركون في لقطة جماعية (من المصدر)
27 مايو 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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شهد العميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، ختام دورة تقنيات التخصص الشرطي لعناصر الاستجابة، والتي تنظمها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب والشرطة الفرنسية، بحضور المقدم ايوب حسن المشرخ، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة بالوكالة، والمقدم جاسم فيروز، رئيس قسم قياس الأثر، وضابط الميدان الملازم أول أحمد ناصر الحرازي، والمشاركين في الدورة. وأشاد العميد مصبح الغفلي في كلمته للحضور بمخرجات الدورة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تأهيل كوادرها البشرية في شتى المجالات العلمية والعملية، لاسيما الدورات التخصصية التي تصقل المهارات وتؤهل الفرد ليكون قادراً على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة في كل الحالات، ولذلك تتعاون شرطة دبي مع جميع المدارس الأمنية العالمية ومن أهمها المدرسة الفرنسية التي ترتبط مع شرطة دبي بعلاقات تعاون وشراكة دائمة.واجتاز المشاركون في الدورة الكثير من التدريبات المهمة والمحاكية للواقع مثل تطويق وتأمين مكان الحدث، الاحتجاز المنزلي، وتحرير الرهائن، وتفتيش الأماكن المغلقة والمفتوحة.

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