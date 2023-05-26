«الإمارات للدراسات» يبحث تعزيز التعاون مع وفد صيني

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مقرّ المركز بأبوظبي، أمس الأول، وفدًا من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة معالي ليانغ يانشون، أمين لجنة الحزب الشيوعي لمنطقة «نينفشيا» الذاتية الحكم لقومية «هوي».

ورحّب النعيمي، في بداية اللقاء، بالوفد الصيني، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والقائمة على دعم الاستقرار وتحقيق الازدهار والمصالح الاستراتيجية المشتركة. مشيدًا بما حقّقته هذه العلاقات من تطور متسارع، في ظِلّ الاهتمام الذي تحظى به من قيادة البلدين.

وأشار «النعيمي»، خلال اللقاء، إلى اهتمام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بصفته مؤسسة بحثية، بالإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال التعاون في المجالين البحثي والأكاديمي، وتبادل الخبرات حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أشاد معالي «يانشون» بالعلاقات الصينية-الإماراتية، وما وصلت إليه من شراكة حقيقيةٍ قائمةٍ على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيدًا بمسيرة التنمية في دولة الإمارات، وما تشهده من ازدهار اقتصادي ورخاء اجتماعي. وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز العلاقات بين مراكز الفكر والدراسات في كلا البلدين، لما تمثّله تلك المراكز من أهمية في تقريب وجهات النظر وتعزيز العلاقات.