السبت 27 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات للدراسات» يبحث تعزيز التعاون مع وفد صيني

سلطان النعيمي خلال لقاء الوفد الصيني (من المصدر)
27 مايو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مقرّ المركز بأبوظبي، أمس الأول، وفدًا من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة معالي ليانغ يانشون، أمين لجنة الحزب الشيوعي لمنطقة «نينفشيا» الذاتية الحكم لقومية «هوي».
ورحّب النعيمي، في بداية اللقاء، بالوفد الصيني، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والقائمة على دعم الاستقرار وتحقيق الازدهار والمصالح الاستراتيجية المشتركة. مشيدًا بما حقّقته هذه العلاقات من تطور متسارع، في ظِلّ الاهتمام الذي تحظى به من قيادة البلدين.
وأشار «النعيمي»، خلال اللقاء، إلى اهتمام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بصفته مؤسسة بحثية، بالإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال التعاون في المجالين البحثي والأكاديمي، وتبادل الخبرات حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أشاد معالي «يانشون» بالعلاقات الصينية-الإماراتية، وما وصلت إليه من شراكة حقيقيةٍ قائمةٍ على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيدًا بمسيرة التنمية في دولة الإمارات، وما تشهده من ازدهار اقتصادي ورخاء اجتماعي. وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز العلاقات بين مراكز الفكر والدراسات في كلا البلدين، لما تمثّله تلك المراكز من أهمية في تقريب وجهات النظر وتعزيز العلاقات.

سلطان النعيمي
الإمارات
الصين
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
الإمارات
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
اليوم 12:06
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
اليوم 12:04
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
دنيا
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
اليوم 11:38
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
اليوم 11:34
اتحاد العاصمة.. «الهوية العربية» لـ «الكونفيدرالية الأفريقية»
الرياضي
اتحاد العاصمة.. «الهوية العربية» لـ «الكونفيدرالية الأفريقية»
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©