«وام» تدعو المؤسسات الإعلامية الصينية للمشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام

‎بكين (وام)

وقعت وكالة أنباء الإمارات، مجموعة من اتفاقيات التعاون المشترك مع كبريات المؤسسات الإعلامية الصينية والجامعات المتخصصة في الاتصال الجماهيري، ووجهت الدعوة لعدد من مسؤوليها للمشاركة في الدورة الثانية من الكونجرس العالمي للإعلام. ‎

جاء ذلك في إطار الزيارة الحالية لوفد «وام» برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة إلى مقار عدد من المؤسسات الإعلامية والجامعات الصينية الرائدة في مجال الإعلام، وفي مقدمتها مجموعة شنغهاي للإعلام وقناة الصين المركزية وجامعات جيجيانغ للاعلام والاتصالات الصينية وبكين للغات الأجنبية. ‎

وتم في هذا الصدد توقيع اتفاقية تعاون مع «صحيفة الشعب الصينية»›إحدى كبريات الصحف الصينية واتفاقيتي تعاون مع صحيفة الاقتصاد اليوم وصحيفة كلوبال تايمز واسعتي الانتشار. ‎ وجرى خلال الزيارة التعرف على دورة العمل في هذه المؤسسات والخدمات الإعلامية التي تقدمها وإمكانيات التعاون المشترك بين الجانبين على صعيد التبادل الإخباري ومشاركة هذه المؤسسات في الدورة القادمة من الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي.

واستعرض الوفد مخرجات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام والتحضير للدورة الثانية ودور الإعلام التوعوي في مجال البيئة وعلى وجه الخصوص مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي. ‎وخلال زيارته لمقر قناة الصين المركزية التقى الريسي، شن هاي شيونغ نائب رئيس إدارة الدعاية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس مجموعة الصين للإعلام رئيس التحرير فيها. ‎

‎وقال محمد جلال الريسي: تمت مناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام التي عقدت العام الماضي في أبوظبي، وتوجيه الدعوة لوسائل الإعلام الصينية للمشاركة في دورته الثانية، مشيراً إلى أن هذا الحدث يوفر منصة مثالية لتعزيز التبادل الإخباري، بين مختلف وسائل الإعلام العالمية.‎