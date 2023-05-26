السبت 27 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
26 مايو 2023 17:43

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار والأتربة. تكون حركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً شمالاً. يحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة 05:15 والجزر الأول عند الساعة 23:40.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 15:46 والمد الثاني عند الساعة 02:45 والجزر الأول عند الساعة 08:22 والجزر الثاني عند الساعة 22:11.

أخبار ذات صلة
طقس الإمارات المتوقع غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
الإمارات
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
اليوم 12:06
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
اليوم 12:04
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
دنيا
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
اليوم 11:38
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
اليوم 11:34
اتحاد العاصمة.. «الهوية العربية» لـ «الكونفيدرالية الأفريقية»
الرياضي
اتحاد العاصمة.. «الهوية العربية» لـ «الكونفيدرالية الأفريقية»
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©