الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار والأتربة. تكون حركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً شمالاً. يحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة 05:15 والجزر الأول عند الساعة 23:40.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 15:46 والمد الثاني عند الساعة 02:45 والجزر الأول عند الساعة 08:22 والجزر الثاني عند الساعة 22:11.