أحمد المنصوري: صناعة المحتوى الهادف رسالة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور أحمد المنصوري رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة على أهمية الرسالة التي ينهض بها معرض أبوظبي الدولي للكتاب ودوره كمنارة للإشعاع الفكري والحضاري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المعرض شكل ركيزة أساسية للنهضة الثقافية التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال احتضانها للمواهب وتوفير البيئة المحفزة على الإبداع.

جاء ذلك خلال الورشة التطبيقية التي نظمتها الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في جناحها بالمعرض بعنوان «صناعة المحتوى الرقمي الهادف».

وأشار د. المنصوري إلى أهمية إعداد صانع المحتوى حيث يعتبر المحتوى الهادف رسالة ينبغي الحرص عليها في الإعداد والتقديم بما يرسخ القيم ويعزز المواطنة الإيجابية.

وقدم المحاضر في بداية الورشة نبذة عن مفهوم صناعة المحتوى الذي برز في السنوات الأخيرة مع تطور أشكال الإعلام الرقمي، ثم إنتقل في الحديث عن أشكال صناعة المحتوى، وكيف مكنت التقنيات الاتصالية الحديثة الأفراد من تقديم محتوى رقمي يصل إلى مختلف شرائح المجتمع.

وتطرق المنصوري خلال الورشة إلى خصائص صانع المحتوى وهل هناك فرق بينه وبين المدون والمشهور والمؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي؟. بعدها تحدث المحاضر عن المهارات التي يجب أن تتوفر لدى صانع المحتوى حتى ينتج رسالة إعلامية مؤثرة، واخيراً الضوابط القانونية والأخلاقية التي يجب أن يراعيها أي صانع محتوى.