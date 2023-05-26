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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
26 مايو 2023 12:23

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة سالومي زورابيشفيلي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ايراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا.

المصدر: وام
رئيس الدولة
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