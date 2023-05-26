«الابتكار التكنولوجي» يشارك نموذج «فالكون 40 بي» بشكل مفتوح المصدر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، عن إتاحة النسخة مفتوحة المصدر من نموذج الذكاء الاصطناعي الأول في الدولة «فالكون 40 بي»، وذلك لأغراض دعم البحث والتطبيقات التجارية وترسيخ أثر المعهد دولياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويضم «فالكون» 40 مليار عامل متغير وتم تدريبه على تريليون رمز (token)، موفراً بذلك إمكانية وصول غير مسبوقة أمام الباحثين والمبتكرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحرصاً منه على تمكين الوصول إلى القدرات المتكاملة في مجال النماذج اللغوية الضخمة وترسيخ أسس الشفافية ودعم الابتكار والتطوير والبحث في هذا القطاع، سيقوم معهد الابتكار التكنولوجي بتوفير النسخة مفتوحة المصدر من نموذج الذكاء الاصطناعي.

وبالتزامن مع إطلاق نموذج «فالكون 40 بي»، أطلق المعهد أيضاً دعوةً لتقديم العروض يدعو من خلالها العلماء والباحثين وأصحاب الأفكار التي تدعم قطاع الذكاء الاصطناعي وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في توظيف وتطوير إمكانات هذا النموذج الحديث، فضلاً عن تشجيعهم على المساهمة بأفكارهم الابتكارية وتوظيف النموذج لاستكشاف التطبيقات الملهمة أو دراسة إمكانية استخدامه في مجالات متعددة مثل الهندسة والرعاية الصحية، والاستدامة والبرمجة وغيرها.

ولتحفيز تقديم العروض البحثية الاستثنائية، ستحظى مشاريع مختارة بدعم استثماري للمساهمة في تمكين المبتكرين من الاستفادة من الموارد الحاسوبية المتقدمة وتسريع عمليات تحليل البيانات وبناء النماذج المتقدمة والتوصل لاكتشافات جديدة. ومن المؤكد أن هذا الدعم سيساهم في دفع عجلة تطوير وتوفير الموارد اللازمة لتحويلها إلى حلول فعالة ذات جدوى تجارية وفائدة مجتمعية.

ومن جانبها، ستساهم شركة «فنتشر ون»، ذراع الأنشطة التجارية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، في تقديم الدعم لتعزيز القوة الحاسوبية بهدف إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة.

وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «إن خطوة تحويل فالكون 40 بي ليصبح نموذجاً مفتوح المصدر تمثل محطة مهمة تثبت التزامنا بدفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف «أحرزنا تقدماً واسعاً في إتاحة الوصول إلى النماذج اللغوية الضخمة وتمكين الباحثين ورواد الأعمال من استكشاف الاستخدامات المبتكرة، ونسعى أيضاً إلى دعم المشاريع بالقدرات الحاسوبية ومنح الحزم التمويلية من فنتشر ون، مساهمين بذلك في الارتقاء بمستوى منظومة الأبحاث عامةً.»

ومن جانبه، قال الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «تؤدي القوة الحاسوبية دوراً محورياً في تسريع عملية تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما تساهم في تمكين الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها على أرض الواقع. ويمثل الذكاء الاصطناعي اليوم محركاً جديداً سيساعدنا في توسيع آفاق الابتكار التكنولوجي، كما ستساهم هذه الخطوة في تعزيز قدرات المبتكرين وتمكينهم من التوسع في مشاريعهم لتحقيق التقدم الملموس.»

وصرحت دكتورة ابتسام المزروعي، مدير وحدة الذكاء الاصطناعي لدى معهد الابتكار التكنولوجي: أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وخاصة في المجال النوعي الجديد المتمثل في النماذج اللغوية الضخمة التي يمكن تحويلها إلى ركائز ناجحة في العديد من التطبيقات البحثية والتجارية.