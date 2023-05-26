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برعاية نهيان بن مبارك.. غداً انطلاق مؤتمر ميديكلينيك أبوظبي للسرطان

نهيان بن مبارك
26 مايو 2023 11:35

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وبدعم من دائرة الصحة - أبوظبي، ينطلق مؤتمر ميديكلينيك أبوظبي السنوي للسرطان غدا السبت.

ويهدف المؤتمر في نسخته الثانية إلى الجمع بين الخبراء المتخصصين في مجال علم الأورام لعرض آخر التطورات وتبادل المعرفة حول العديد من الموضوعات في مجال تشخيص السرطان وعلاجه وإدارته.

ويضم المؤتمر 18 متحدثًا من أطباء مختصين في طب الأورام والجراحة العامة وجراحة الثدي والطب التناسلي والعقم والطب النووي وطب المسالك البولية والأشعة والطب النفسي والتغذية السريرية.

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ويطرح المشاركون مزيدًا من الأفكار حول التطورات الأخيرة في فحص وإدارة سرطان الثدي والنهج متعدد التخصصات لحالات الطوارئ المتعلقة بالأورام وسرطان الجهاز الهضمي وسرطان الجهاز البولي وأمراض النساء وأهمية توفير رعاية داعمة متعددة التخصصات في علم الأورام.

جدير بالذكر أن المؤتمر يقدم 6.5 ساعة معتمدة من قبل دائرة الصحة - أبوظبي في التعليم الطبي المستمر.

المصدر: وام
السرطان
نهيان بن مبارك
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