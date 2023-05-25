المرر يحضر حفل سفارة أذربيجان بيومها الوطني

أبوظبي (وام)

حضر معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه التشين باغيروف، سفير جمهورية أذربيجان الصديقة لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وأكد معاليه - بهذه المناسبة - عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان الصديقة، مشيراً إلى حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون بما يحقق الأهداف التنموية للدولتين والشعبين الصديقين. من جهته، أشاد باغيروف بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على الصُعُد كافة، مؤكداً الالتزام المشترك بتعزيز التعاون في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.