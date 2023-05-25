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«أنور قرقاش الدبلوماسية» تبرم مذكرة تفاهم مع «جنيف للسياسة الأمنية»

الحضور في صورة تذكارية عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
26 مايو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» مذكرة تفاهم مع «مركز جنيف للسياسة الأَمنية» لتوطيد التعاون الثنائي في أعقاب النجاح اللافت لـ«مؤتمر عمليات التفاوض الدولي»، والذي أقيم للمرة الأولى في أبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري، وتمَّ توقيع الاتفاقية في 25 مايو بمقر الأكاديمية، من قِبل نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والسفير توماس جريمنجر، مدير مركز جنيف للسياسة الأمنية، بحضور ممثلي الجانبين، وتحدد الاتفاقية عدداً من مجالات التعاون الثنائي، لاسيما التبادل المعرفي، ومشاركة المعلومات والدراسات والأوراق البحثية ضمن نطاق خبرات كل من الجانبين.
وتمثل الاتفاقية إطاراً لتضافُر جهود الأكاديمية والمركز في إطلاق ودعم المبادرات والمشاريع الرامية لمشاركة المعرفة والخبرات والأبحاث، وبناء القدرات في مجال السياسة الأمنية. وسيساهم هذا التعاون في تطوير آليات الاستجابة للقضايا الدولية، وإرساء السلام والاستقرار على نطاقٍ عالمي من خلال الجمع بين الموارد المعرفية للمؤسستين.
وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»: «يسرنا إبرام مذكرة التفاهم مع مركز جنيف للسياسة الأمنية، والمضي قُدُماً في توطيد أواصر تعاوننا لإحداث نقلة نوعية في منظومة العلاقات الدولية والدبلوماسية. ونتطلع للعمل مع المركز وتبادل الأدوات المعرفية فيما بيننا، لإرساء معايير جديدة للتميز والابتكار في أبحاث وثقافة السياسة الأمنية، وتمكين جيل جديد من القادة في هذا المجال. وننظر بثقة حيال الآفاق الواعدة لشراكتنا، ودورها في تعزيز مساهمتنا بإعادة رسم ملامح المستقبل من منظور السياسات والدبلوماسية».

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
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