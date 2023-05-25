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النيادي يحتفل بعيد ميلاده في الفضاء

النيادي يحتفل بعيد ميلاده في الفضاء
26 مايو 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل الرائد الإماراتي سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، بعيد ميلاده في الفضاء، ونشر صوراً من الاحتفال الذي شارك فيه زملاؤه الرواد الموجودون على المحطة، وغرد النيادي مع الصور عبر حسابه على «تويتر»: «احتفلت بعيد ميلادي الأول في الفضاء.. مع الزملاء الذين أصبحوا من أفراد عائلتي.. كعكة من الطاقم الأميركي، وأخرى من الطاقم الروسي مغطاة بالتمنيات باللغة العربية. حقاً احتفال يتحدى الجاذبية.!».

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سلطان النيادي
الفضاء
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