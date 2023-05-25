سفير الدولة يشارك باحتفالات «يوم أفريقيا» في أديس أبابا

أديس أبابا (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة باحتفالات الذكرى السنوية الـ 60 ليوم أفريقيا في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقالت وزارة الخارجية في تغريدتين نشرتهما على حسابها الرسمي بموقع تويتر: «محمد الراشدي مندوب الدولة الدائم لدى الاتحاد الأفريقي يشارك في احتفالات الذكرى السنوية الستين ليوم أفريقيا، وذلك في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الاثيوبية اديس أبابا». وأضافت: «بحضور ومشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي معالي موسى فكي محمد ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر فخامة غزالي عثماني وممثلي البعثات والمنظمات الدولية».