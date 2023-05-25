تفعيل التعاون الثنائي في العمل الحكومي بين الإمارات وألبانيا

دبي (الاتحاد)

بحثت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا، سبل تطوير التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، والمجالات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة، في سلسلة اجتماعات عقدها الجانبان خلال زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى تيرانا ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

ضم وفد حكومة الإمارات عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسليمان المزروعي سفير دولة الإمارات لدى اليونان السفير غير المقيم لدى جمهورية ألبانيا، ومنال بن سالم قائد فريق برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

والتقى الوفد معالي ميلفا إيكونومي وزيرة دولة لمعايير الخدمة في جمهورية ألبانيا، وإليرا كوكونا نائبة الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء.

كما عقد لقاء مع ميرليندا كركناج مديرة الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات، واجتماعاً آخر مع فريق عمل المدرسة الألبانية للإدارة العامة.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع مع سوكول نانو المدير التنفيذي للوكالة الألبانية لتنمية الاستثمار.

وعقد وفد حكومة دولة الإمارات لقاء مع بسفورت لامالاري نائب وزير الداخلية، لاستعراض مجالات التعاون والتبادل المعرفي الحكومي في المجال الأمني ضمن قطاعات عدة منها الابتكار، والخدمات، والتدريب.

وأكدت معالي ميلفا إيكونومي، وزيرة دولة لمعايير الخدمة في جمهورية ألبانيا، حرص جمهورية ألبانيا على تعزيز العلاقات الثنائية مع حكومة دولة الإمارات وخصوصاً في مجال التحديث والتطوير وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في مختلف مجالات العمل الحكومي في المرحلة القريبة المقبلة.

الكفاءة والأداء والجاهزية

أكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حريصة على توسيع مجالات التبادل المعرفي ومشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة مع مختلف الحكومات والدول، لتعزيز جاهزيتها للمستقبل على أسس مستدامة بالاستفادة من التجارب الاستثنائية لدولة الإمارات في التطوير الحكومي الهادف لخير المجتمعات.

وقال عبد الله لوتاه إن الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين في حكومة ألبانيا جاءت في سياق الجهود المشتركة لتفعيل اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، التي وقعها البلدان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، مؤكداً السعي المشترك لحكومتي البلدين لتحويل هذا التعاون إلى نموذج ناجح للشراكات البناءة والهادفة لتعزيز العمل الحكومي والارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء والجاهزية للمستقبل، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات.