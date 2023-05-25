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وفد مشترك برئاسة ديوان المحاسبة يزور جمهورية الهند

الجانبان خلال الزيارة (من المصدر)
26 مايو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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زار وفد من دولة الإمارات، برئاسة ديوان المحاسبة ومشاركة فريق من جهاز أبوظبي للمحاسبة، كلاً من المراقب المالي والمراجع العام ولجنة المراقبة المركزية في جمهورية الهند خلال الفترة 22 و23 مايو الحالي.
تهدف هذه الزيارة الاستراتيجية إلى بناء علاقات متينة بين الطرفين في مجال الرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، بالإضافة إلى الاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات المطبقة في مجالات الاهتمام المشتركة.
وتناولت زيارة الوفد الإماراتي إلى جمهورية الهند مواضيع استراتيجية، من ضمنها مشاركة ديوان المحاسبة في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI20) والتي ستعقد في جمهورية الهند في يونيو القادم، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مجالات الاهتمام المختلفة. وقال المتحدث باسم ديوان المحاسبة: «يعمل الديوان بشكلٍ مستمر على بناء علاقات استراتيجية مع مختلف الهيئات والسلطات الرقابية حول العالم، وهذه الزيارة ما هي إلا تجسيد لتطلعاتنا لبناء شراكات استراتيجية والاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة بهدف الارتقاء في مجال التدقيق ومكافحة الفساد، وتوحيد الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وفق أعلى المعايير الدولية، وهو هدف نشترك فيه مع جهاز أبوظبي للمحاسبة لضمان الاستخدام الأمثل للأموال والموارد العامة من أجل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة».
ومن جهته، قال المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة: «سعدنا بالمشاركة في هذه الزيارة والعمل مع كافة الأطراف داخل الدولة وخارجها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، عبر نشر ثقافة النزاهة والمساءلة والشفافية وبناء الشراكات للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق ومكافحة الفساد لتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال.

ديوان المحاسبة
الإمارات
الهند
جهاز أبوظبي للمحاسبة
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