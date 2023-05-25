جامعة نيويورك أبوظبي تحتفي بتخريج دفعة 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أحيت جامعة نيويورك أبوظبي حفل التخرج العاشر لتكريم خريجي دفعة عام 2023. وقد شهد الحضور تخرج 455 طالباً وطالبة بمختلف الشهادات الذين يمثلون أكثر من 80 دولة ويتحدثون 65 لغة، حيث تُعد هذه الدفعة من الخريجين الأكبر منذ تأسيس الجامعة في عام 2011.

وانعقدت الفعالية بحضور الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية بمجلس الشؤون الاستراتيجية، وويليام ر. باركلي، رئيس مجلس أمناء جامعة نيويورك، وريما المقرب، عضو مجلس أمناء جامعة نيويورك، من بين ضيوف آخرين.

وافتتحت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك، مراسم التخرج إلى جانب أندرو هاملتون، رئيس جامعة نيويورك أبوظبي.

وشهد الحدث مشاركة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ألقت الخطاب الرئيسي. وقالت رزان خليفة المبارك: «لا تهملوا أحلامكم، بل حافظوا عليها لدى انتقالكم من هذه الجامعة المرموقة إلى المرحلة المقبلة من مغامراتكم. وظفوا مهاراتكم وشغفكم وإبداعكم لتحقيق التغيير. اجتهدوا في دعم السياسات البيئية، وشجعوا غيركم على تطبيق الممارسات المستدامة. احرصوا على تصدّر مجالاتكم وإبقاء الاستدامة والعدالة نصب أعينكم. أيها الخريجون، إنكم على وشك الانطلاق في رحلة جديدة، فتذكروا أنكم أكثر من أوصياء على عالمنا كما هو الآن، بل أنتم تلعبون دوراً في تشكيل عالم الغد وفي تغييره للأفضل. إنكم قادرون على دعم سياسات تغير المناخ ومعالجة الخسائر البيئية، وتعديل الموازين بما ينقلنا إلى مستقبل مليء بالأمل والصمود والتعافي».