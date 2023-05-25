الجمعة 26 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعة نيويورك أبوظبي تحتفي بتخريج دفعة 2023

رزان المبارك متحدثة خلال الحفل (من المصدر)
26 مايو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
صور.. معالم الدولة تضيء بألوان علم الوحدة الأفريقية
إعلان تفاصيل مهمة «المستكشف راشد 2» خلال ثلاثة أشهر

أحيت جامعة نيويورك أبوظبي حفل التخرج العاشر لتكريم خريجي دفعة عام 2023. وقد شهد الحضور تخرج 455 طالباً وطالبة بمختلف الشهادات الذين يمثلون أكثر من 80 دولة ويتحدثون 65 لغة، حيث تُعد هذه الدفعة من الخريجين الأكبر منذ تأسيس الجامعة في عام 2011.
وانعقدت الفعالية بحضور الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية بمجلس الشؤون الاستراتيجية، وويليام ر. باركلي، رئيس مجلس أمناء جامعة نيويورك، وريما المقرب، عضو مجلس أمناء جامعة نيويورك، من بين ضيوف آخرين. 
وافتتحت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك، مراسم التخرج إلى جانب أندرو هاملتون، رئيس جامعة نيويورك أبوظبي.
وشهد الحدث مشاركة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ألقت الخطاب الرئيسي. وقالت رزان خليفة المبارك: «لا تهملوا أحلامكم، بل حافظوا عليها لدى انتقالكم من هذه الجامعة المرموقة إلى المرحلة المقبلة من مغامراتكم. وظفوا مهاراتكم وشغفكم وإبداعكم لتحقيق التغيير. اجتهدوا في دعم السياسات البيئية، وشجعوا غيركم على تطبيق الممارسات المستدامة. احرصوا على تصدّر مجالاتكم وإبقاء الاستدامة والعدالة نصب أعينكم. أيها الخريجون، إنكم على وشك الانطلاق في رحلة جديدة، فتذكروا أنكم أكثر من أوصياء على عالمنا كما هو الآن، بل أنتم تلعبون دوراً في تشكيل عالم الغد وفي تغييره للأفضل. إنكم قادرون على دعم سياسات تغير المناخ ومعالجة الخسائر البيئية، وتعديل الموازين بما ينقلنا إلى مستقبل مليء بالأمل والصمود والتعافي».

نيويورك أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
جامعة نيويورك أبوظبي
رزان المبارك
آخر الأخبار
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
عربي ودولي
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
اليوم 01:04
البيت الأبيض
عربي ودولي
الانتخابات الأميركية.. منافسون بارزون أمام ترامب وبايدن
اليوم 01:04
عراقيون يتجولون في قوارب صغيرة في نهر دجلة (أ ف ب)
عربي ودولي
العراق.. دعوات لتشكيل «خلية أزمة» لمواجهة الجفاف
اليوم 01:04
جنود صوماليون قرب مبنى تعرض لهجوم إرهابي في مقديشو (أ ف ب)
عربي ودولي
الصومال يعلن الحرب على «السلاح غير الشرعي»
اليوم 01:04
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
عربي ودولي
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©